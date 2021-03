"Laypsiq” heyətinə yeni forvard qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Bundesliqa təmsilçisi "Ayaks”dan Brayan Brobbini alıb.

Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. 19 yaşlı hücumçu ilə 4 illik müqavilə imzalanıb. Brobbi yayda "Laypsiq”in düşərgəsinə qoşulacaq.

Brobbi bu mövsüm "Ayaks”da 26 oyuna çıxıb və 13 qola imza atıb. (fanat.az)

