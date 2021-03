Ev tikmək üçün bələdiyyədən alınan torpağın qiyməti necə hesablanır?

Fərdi yaşayış üçün bələdiyyələrdən torpaq alan zaman qiymətin necə müəyyən edilməsi məsələsinə aydınlıq gətirilib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, Ədliyyə Nazirliyi Bələdiyyələrlə İş Mərkəzinin bu gün keçirilən onlayn brifinqində qeyd olunub ki, bələdiyyə torpaqları həm birbaşa alqı-satqı ilə mülkiyyətə verilir, həm də müsabiqə vasitəsilə ayrılır.

Bələdiyyə mülkiyəktində olan torpaq sahəsinin fərdi yaşayış evinin tikilməsi üçün verilməsi zamanı onun qiyməti hərrac və müsabiqə üçün verilən ilkin qiymət, torpağın normativ qiyməti, bazar məzənnəsi nəzərə alınmaqla bələdiyyələrin özləri tərəfindən müəyyən edilir.

