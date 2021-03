Özünü videobloger kimi təqdim edən Ata Abdullayevin saxlanılması səbəbi məlum olub.

Metbuat.az unikal.org-a istinadən xəbər verir ki, A. Abdullayev məmurları şantaj edərək külli miqdarda pul alırmış. O, çoxsaylı şikayətlər əsasında iş başında yaxalanaraq saxlanılıb.

Əlavə məlumat veriləcək.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.