Ağır xəstəliyə tutulan Zöhrə Abdullayeva tanınmaz halda - FOTOLAR

Bu gün bir qrup şou-biznes nümayəndəsi əməkdar artist Zöhrə Abdullayevanın evinə gedərək, onu ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Hacı Nuran foto paylaşb.

Qeyd edək ki, Zöhrə Abdullayeva ötən gün "Elgizlə izlə" verilişinə açıqlamasında artıq müalicənin ona kömək etmədiyini, bu səbəbdən də xəstəxanada deyil, bağ evində olduğunu bildirmişdi:

"Ağrıyıram. Hazırda xəstəxanada deyil, bağ evimdəyəm. Gəlinim güclə bura gətirdi. Hərəkət edə bilmirəm. Xəstəxanadan dedilər ki, kök hüceyrə edə bilmərik, artıq gecikmisiniz. Müalicəm evdə davam edir". (sfera.az)

