İtaliyanın cənubundakı Siciliya adasında yerləşən Etna vulkanı növbəti dəfə fəaliyyətə keçib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3326 metr yüksəklikdəki vulkanda baş verən partlayışlardan sonra ətrafa şiddətli şəkildə lavalar püskürüb. Kraterdən çıxan tüstü 6 kilometr hündürlüyə qədər yüksəlib. Bu son 1 ay ərzində vulkanda baş verən 12-ci partlayışdır.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.