Qonşusundan uşaq dünyaya gətirən qadın əri ilə barışdı - Sözləri ŞOK EFFEKTİ yaratdı / FOTOLAR

Türkiyədə ərinə xəyanət etməsi ilə sosial medianın gündəminə çevrilən Əsra Karakuş yenidən diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o xəyanət etdiyi əri ilə barışıb. Əsra Karakuş sosial mediada fotolar paylaşaraq ailəsində münasibətlərin normala qayıtdğını və hər şeyin keçmişdə qaldığını ifadə edib. Onun əri ilə sosial mediada paylaşdığı fotolar birmənalı qarşılanmayıb.

Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Karakuş özündən 28 yaş böyük qonşusundan uşaq dünyaya gətirib.

Proqramlardan birinin canlı yayımında uşağının qonşusundan olduğunu öyrənən qadın sevincini gizlətməmişdi. Qadının xəyanətindən sonra ailə başçısı onunla əlaqələri kəsmişdi.

