ABŞ hökuməti Almaniyaya 1,77 milyard dollar dəyərində silah və hərbi texnika satışını təsdiq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, onların arasında hücum təyyarləri, sualtı qayıqlara qarşı texnikalar və digərləri var. Dövlət departamentindən bildirilib ki, NATO müttəfiqi olan Almaniya, Avropanın təhlükəsizliyində vacib rol oynayır. Buna görə də, Almaniya ordusunun güclənməsi ABŞ-ı məmnun edir.

Satışın yaxın həftələrdə baş tutacağı gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.