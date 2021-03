SON DƏQİQƏ: İrana məxsus gəmiyə hücum oldu

Aralıq dənizində İrana məxsus gəmiyə hücum olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Gəmi şirkətindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, hücum mina ilə təşkil edilib. Partlayış nəticəsində gəminin gövdəsinə zərər dəyib. İnsanlar arasında xəsarət alan olmayıb. Rəsmi Tehran hadisəni terror hücumu kimi dəyərləndirib. Məlumata görə, hadisə ticarət gəmisi Avropa istiqamətində üzərkən baş verib.

Qeyd edək ki, xarici KİV-lərdə son 1 il ərzində İsrailin İrana məxsus azı 12 gəmiyə hücum etdiyi barədə xəbərlər yayılmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

