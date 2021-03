Ermənistanda ''əcinnə ovu'': Qarabağda minalanmış ərazilərin xəritəsi Azərbaycana ötürülüb?

“Ermənistanda əsl əcinnə ovu başlayıb. Kimin kimdən xoşu gəlmirsə, onu satqınlıqda - Türkiyəyə və Azərbaycana işləməkdə ittiham edir’’.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı edən politoloq Elxan Şahinoğlu deyir ki, əcinnə ovunu təşkil edənlər daxildəki rəqiblərinə qarşı “baş nazir Nikol Paşinyan türkdür”, “prezident Armen Sərkisyan Bakıda olub” ittihamlarının səsləndirdikdən sonra indi də xarici düşmənlərin axtarışına başlayıblar.

“Xarici təşkilatlardan birinin İrəvandakı təmsilçisinə qarşı Türkiyəyə çalışdığı iddiasını irəli sürərək onu ölkədən qovublar, digər təşkilatı isə Dağlıq Qarabağdakı minaların basdırıldığı xəritəni Azərbaycana ötürməsində ittiham ediblər və guya məhz buna görə Azərbaycan ordusu Şuşaya daxil ola bilib, sanki şəhərimizi döyüşsüz azad etmişik.

Göründüyü kimi, məğlub ölkənin bir-birini didən qüvvələri özlərindən başqa, hamını ittiham edirlər. O ki qaldı, minaların basdırıldığı ərazilərin xəritəsinin Azərbaycana ötürdüyü iddia edilən Böyük Britaniya və ABŞ birgə humanitar təşkilatı olan ''Halo Trust''-a, onlar deyirlər ki, Azərbaycana xəritə verməyiblər.

Bu təşkilat müharibədən əvvəl də Dağlıq Qarabağda minaların təmizlənməsi ilə məşğul idi, yəni əslində Azərbaycanın icazəsi olmadan bu işlə məşğul idi”.

Politoloq şərhinə əlavə olaraq qeyd etdi ki, humanitar təşkilat hamıya eyni gözlə baxmalı və minalardan ölümlərə imkan verməməlidir.

Ona görə də təşkilatın erməniləri inandırmaq üçün “yox, biz Azərbaycana minaların xəritəsini verməmişik” iddiasına gəldikdə, xəritəni verməyib Azərbaycan hərbçilərinin və mülki vətəndaşlarının minalardan daha çox həlak olmasınımı istəyirdiniz?

Axı Siz humanitar təşkilat olaraq insanların minalardan ölməməsini təmin etməlisiz. Ona görə də xəritələri Azərbaycan tərəfə vermisizsə, düz etmisiz, halbuki inandırıcı deyil.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.