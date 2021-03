Əfqanıstanın Herat vilayətində minalanmış avtomobilin partladılması nəticəsində 8 nəfər həlak olub. 60 yaralı var.

Metbuat.az xəbər verir ki, hücumun hədəfində polis mərkəzi olsa da, ölənlər arasında dinc insanlar da var. Partlayışın təsirindən ətrafdakı binalara ciddi ziyan dəyib. Hücuma görə məsuliyyəti hələlik heç bir qruplaşma üzərinə götürməsə də, terror aktının Taliban qruplaşması tərəfindən təşkil olunduğu bildirilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

