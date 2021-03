Koronavirusun 3-cü dalğası başladı: Sərt karantin tədbirləri görüləcək

Almaniyada koronavirus pandemiyasının 3-cü dalğası başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirilib ki, yaşı 60-dan az olan insanlarda yoluxma halları yenidən artmağa başlayıb. Məlumata görə, koronavirusun mutasiyaya uğramış yeni növünə də sıx rast gəlinir.

Qeyd edilib ki, yaşı 60-dan çox olan insanlar arasında yoluxma sayı azalır. Bu isə onların peyvənd olunması ilə əlaqədardır. Bəzi Avropa ölkələri koronavirusun 3-cü dalğası ilə mübarizə aparmaq üçün ciddi tədbirlər görməyə başlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.