​Rusiyadan ŞOK AÇIQLAMA: Bu sistemlər İHA hücumları qarşısında aciz qaldı

“ABŞ-a məxsus Patriot müdafiə sistemləri İHA hücumlarının qarşısını almaqda acizdir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rusiya Federal Hərbi və Texniki Əməkdaşlıq Xidmətinin rəhbəri Dmitriy Şuqayev belə iddia ilə çıxış edib. O bildirib ki, Səudiyyə Ərəbistanına təşkil edilən hücumlar bunu sübut edir. Şuqayev İHA hücumlarına qarşı S-400 sistemlərinin uğurlu olduğunu irəli sürərək, krallığın bu sistemlərdən ala biləcəyini ifadə edib:



“Bir neçə gün əvvəl Səudiyyə Ərəbistanında yerləşən hava limanına hücum edildi. Patriot sistemləri bu hücumların qarşısını ala bilmir. Səudlərin bu məsələ üzərində ciddi düşündüyünü güman edirəm. Ər-Riyad Rusiyadan S-400 sistemləri ala bilər”.

Anar Türkeş / Metbuat.az

