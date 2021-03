Ağdaşda avtomobil kanala aşıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, martın 12-də saat 17 radələrində Ağdaş rayonunun Xosrov kəndi ərazisində kənd sakini Z.Əlizadə idarə etdiyi “VAZ-21074” markalı avtomobili kanala aşırıb. Nəticədə avtomobildəki sərnişin F.Xəlilov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb, sürücü isə xəstəxanaya yerləşdirilib.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən aparılır.

