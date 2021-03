​Zamiq Röyadan sonra onu seçdi - VİDEO

Müğənni Zamiq Hüseynov ilə “Sivva”nın uzun zamandır hazırladığı “Dedilər”i təqdim olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım həmkarlarından yalnız Röya Ayxan ilə duet oxuyan Zamiq Hüseynovun bu dəfəki seçimi bəstəkar-müğənni Sevinc Ağasıyeva olub. Bəstənin söz və musiqisi Sevinc xanımın özünə, aranjemanı Samir Şirinova, mix-masteringi isə Oleq Naumova məxsusdur. Klipin rejissorluğu yenə də Dele Orucluya həvalə olunub.

70-80-ci illərin ab-havası yaradılan ekran işində cütlüyün tərzi, xüsusi olaraq seçilib. Klipdə iki nəfərin sevgi romanı əks olunub.

Zamiqin obrazı truba ifaçısıdır. Onun qocalığını fotoqraf-aktyor Şahin Yüksəl Sərkərov canlandırıb.

Sevinc Ağasıyeva isə klipdə elə həyatda olduğu kimi müğənnidir. Onun yaşlı obrazını xalq artisti Nübar Novruzova oynayıb.

