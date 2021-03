Yəməndə Husilərin 7 ildir mühasirədə saxladığı Taiz şəhəri istiqamətində toqquşmalar yenidən şiddətlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ordunun irimiqyaslı hücumları nəticəsində şəhərin mühasirəsi qismən qırılıb. Husi üsyançıları bəzi məntəqələri itirib.

Ölkənin ən böyük şəhəri olan Taizdə strateji əhəmiyyətə malik Əl-Kədha rayonu da tamamilə ordunun nəzarətinə keçib. Beləliklə, 7 ildir ayrı-ayrılıqda mübarizə aparan ordunun bu bölgədəki cəbhələri birləşib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

