Media və QHT rəhbərləri Ağdamda

Bu gün Media və QHT rəhbərləri, blogerlər və ictimai fəalların işğaldan azad olunmuş Ağdam şəhərinə səfəri başlayıb.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, səfər çərçivəsində nümayəndələr Azərbaycan Respublikası Minatəmizləmə Agentliyinin əməkdaşlarının minatəmizləmə əməliyyatları ilə tanış olublar.

Qeyd edək ki, Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyevin rəhbərlik etdiyi heyətdə ölkədəki bütün televiziya, agentlik, əksər sayt və qəzet rəhbərləri, həmçinin çoxlu sayda blogger və sosial media aktivisti təmsil olunur.

