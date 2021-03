Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı müğənni Günel Zeynalova (Azəri qızı) tanınmaz hala düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, tez-tez plastik əməliyyatları ilə gündəmə gələn Günelin izləyiciləri də artıq onun görünüşünü bəyənmirlər.

Müğənni yayımladığı fotolarda sərt tənqidlərlə qarşılaşır.

Günel bu dəfə həmin tənqidlərin qarşısını almaq üçün sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımının şərh bölməsini bağlayıb.(oxu.az)

