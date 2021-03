Xəbər verdiyimiz kimi, özünü videobloger olaraq təqdim edən Ata Abdullayev dünən saxlanılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.



Bu barədə məlumat Baş Prokurorluğun Mətbuat xidməti tərəfindən təsdiqlənib.

Qeyd edək ki, mediada Ata Abdullayevin hədə-qorxu ilə pul tələb etmədə şübhəli bilinərək saxlanıldığı barədə məlumatlar yayılıb.

