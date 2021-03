Rusiyanın “Ria Novosti” agentliyinin müxbiri Ermənistanın cənub sərhədini lentə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İrəvanı Ermənistanın cənubu və İranla birləşdirən strateji marşrut boyunca çəkilmiş yolda Ermənistan bayrağı ilə yanaşı, Azərbaycan bayrağı da dalğalanır.

Şurnuxu kəndinin Ermənistan ərazisində qalan hissəsindən isə Azərbaycana məxsus postlar açıq-aydın müşahidə edilir.

