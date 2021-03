Qazaxıstanda sərhəd xidmətinə məxsus "AN-26" təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qəza Alma-ata aeroportunda baş verib.

Qazaxıstanın Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin Sərhəd Xidmətinə məxsus təyyarənin göyərtəsində olan altı nəfərdən 4-nün öldüyü, 2-nin isə yaralandığı bildirilir. Ehtimallara görə, təyyarə uşuş-eniş zolağında qəzaya düşüb.

Hadisə yerinə dərhal xilasedicilər göndərilib.

