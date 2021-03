Milli Məclisin deputatı Aqil Abbasın toyunun vaxtı açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, deputatın toyu işğaldan azad edilən Ağdamda mayın 16-da keçiriləcək.

"Toyda hərbçilər, polislər və yaxın dostlarım iştirak edəcəklər. İradə Tuncayla növbəti toyu mütləq edəcəyəm" - A.Abbas bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.