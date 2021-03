Hadisə martın 5-i axşam saat 8 radələrində Nəsimi rayonunda baş verib. Adının və kimliyinin bilinməsini istəməyən müsahib bildirir ki, dostuna pul çatdırmaq məqsədilə taksi xidmətlərindən birindən sifariş verib. Gedəcəyi ünvanda düşəndən sonra fərqinə varıb ki, 44 min 400 manatlıq pul bağlamasını taksidə unudub. Elə nə olubsa, ondan sonra baş verib.

Daha ətraflı:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.