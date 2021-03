Toyların keçirilməsinə icazə ilə bağlı MÜHÜM AÇIQLAMA: Bu tarixdə...

500 nəfərlik toy keçirmək üçün hələ bir müddət gözləmək lazımdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ARB24-ün "İş vaxtı" verilişində həkim Vasif İsmayıl deyib. O bildirib ki, 2022-ci ildə belə 500 nəfərlik toyların keçirilməsinə icazə verilməsi gözlənilmir.

V. İsmayıl onu da qeyd edib ki, yaxın günlərdə Bakı metrosu fəaliyyətini bərpa edəcək:

"Əgər aktiv xəstə sayı mart ayının sonuna kimi 20 min nəfəri keçməsə və gündəlik yoluxma sayını 1000-1100 arasında saxlaya bilsək, yaxın günlərdə metronun açılması mümkündür. Metropolitendə həftəsonu aparılacaq yoxlamalar da göstərir ki, artıq açılış üçün hazırlıq görülür".

