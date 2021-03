Cəlilabad rayonunda yol qəzası baş verib.

Sfera.az-ın məlumatına görə, hadisə Ələt-Astara avtomobil yolunun rayonun Uzuntəpə kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb.

Belə ki, İran İslam Respublikasının Azərbaycandakı səfirliyinə məxsus "Toyota" markalı avtomobil qəzaya uğrayıb.

Qəza nəticəsində səfirliyin əməkdaşı xəsarət alıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılır. (Report)

