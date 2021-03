Prezidentin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Ağdamın Şahbulaq qalasından video paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, tvitterdəki paylaşımına qətiyyətli şərh verib:

“Şahbulaq. Ağdam. Tiqranakertlə bağlı saxta mifik hekayə bitdi”.

Xatırladaq ki, bu gün media orqanları və QHT-lərin rəhbərləri, bloqerlər və ictimai fəallar işğaldan azad edilmiş Ağdam rayonunda Şahbulaq qalasında olublar. Onları H.Hacıyev müşayiət edib.

