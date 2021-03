Bakıda bıçaqlanma hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, hadisə Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

Belə ki, 1988-ci il təvəllüdlü Ağayev Akşin Caniyar oğlu mübahisə zəminində iki bıçaq zərbəsi alıb.

O, təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb.

Hadisənin təfərrüatı araşdırılır.

