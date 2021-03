Aktrisa Pərvin Abıyeva sosial mediada paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Pərvinin qısa, dərin sinə dekolteli geyimi diqqətdən yayınmayıb.. Onun fotosu marağa səbəb olub.(big.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.