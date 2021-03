Mehman Hüseynov saxlanıldı - YENİLƏNİB

Bloqer Mehman Hüseynov və siyasi fəal Ülvi Həsənli Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinə aparılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Nida Vətəndaş Hərəkatı məlumat yayıb.



Qeyd edək ki, M.Hüseynov öz səhifəsindən etdiyi paylaşımda Abşeron Rayon Polis İdarəsinə aparıldığını yazmışdı.

***

13:27

Bloqer Mehman Hüseynov saxlanılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun özü sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib.

O bildirib ki, Abşeron Rayon Polis İdarəsinə aparılıb.

Mehman Hüseynovun saxlanma səbəbi məlum deyil.

