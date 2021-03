Rusiyanın şimalındakı Qolomyanni adasındakı qəsəbədə qütb ayısı evlərdən birinin damına çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, həmin anlar turistlər tərəfindən anbaan videoya çəkilib.

Görüntülər lentə alan turist bildirib ki, "adətən evin damına pişiklər dırmaşır. Amma bu daha böyüyüdür".

Sosial mediada böyük maraqla qarşılanan videonu təqdim edirik:

