Türkiyə Suriya ordusunu bombaladı - Şiddətli partlayışlar baş verir / VİDEO

Türkiyənin Müdafiə Nazirliyi ötən axşam Suriyanın Cerablus və Əl-Bab bölgələrinə təşkil edilən hücumlarla bağlı açıqlama yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumata görə, hücum hökumət qüvvələri tərəfindən təşkil edilib və dinc insanları hədəfə alan bombardmanın dayandırılması ilə bağlı Rusiya tərəfinə xəbərdarlıq edilib. Mülki insanlar arasında tələfat qeydə alınmayıb. Türkiyə ordusu cavab atəşi açıb. Məlumata görə, Suriya ordusu tərəfindən atılan ballistik raketlərin hədəfində neft tankerləri olub. Hücum nəticəsində şiddətli partlayışlar qeydə alınıb. Ərazidə yanğın hələ də davam edir.

Qeyd edək ki, Cerablus və Əl-Bab Türkiyə ordusunun nəzarətindədir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

