Türkiyənin Qazientep vilayətində gənc xanım intihar edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o evdə tək olanda tapança ilə baş nahiyəsinə atəş açıb. Məlumata görə, toya hazırlaşan nişanlı gəncin psixoloji problemləri olub. İntihar edən gənc həkim işləyib. Hadisənin səbəbləri araşdırılır.

