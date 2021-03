Səudiyyə Ərəbistanında korrupsiya araşdırmaları nəticəsində 241 nəfər nəzarətə götürülüb.

Metbuat.az Anadolu agentliyinə istinadən xəbər verir ki, onların arasında nazirliyin 5 əməkdaşı da var. Hələlik onların əməlləri barədə ətraflı məlumat verilmir.

Şübhəlilərin yaxın günlərdə məhkəmə qarşısına çıxarılması gözlənilir.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.