ABŞ-ın yeni adminstrasiyasının Şimali Koreya lideri Kim Çen Inla dialoq qurmaq cəhdləri hələki baş tutmayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Ağ ev”dəki nümayəndə Röyters agentliyinə açıqlama verib. Məlumata görə, Kim Çen In telefon zənglərinə cavab vermir. ABŞ hökuməti alternativ yollardan istifadə etsə də, Kim Çen Inla əlaqə qura bilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

