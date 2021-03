Separatçı Balasanyanın ''arzusunu'' Paşinyan ürəyində qoydu - Rusiyaya baş ağrısı olacaq hansı addım yarıda qaldı?

Erməni separatçılarının rəhbərlərindən olan Vitali Balasanyan "Artsaxın müdafiə ordusunu" gücləndirəcəkləri ilə bağlı açıqlamalar verməyə başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu mövzuya münasibət bildirən politoloq Məhəmməd Əsədullazadə bildirib ki, kiçik bir ərazidə Azərbaycan tərəfindən dörd bir tərəfdən mühasirədə olan ermənilərin Qarabağda "güclü ordu" qurması mifdir. Bundan əlavə, buradakı silahlı erməni birləşmələrinin logistik təminatı və ağır silahlarnan təchizatının Ermənistan tərəfindən həyata keçirilməsi mümkün olmayacaq.

"Artıq Ermənistan hökuməti orduya ayrılan vəsaiti azaldıb. Bu illər ərzində Qarabağdakı Ermənistan ordusu və buradakı separtaçıların silahlı birləşmələri Ermənistan büdcəsi üçün yük idi.

Ona görə də Baş nazir Nikol Paşinyan orduya ayrılan vəsaiti azaltmaqla, həm də bundan sonra Ermənistan ordusunun modern üslubunda qurulmasında maraqlı olmadığını ortaya qoydu. Baş nazir Nikol Paşinyan orduya ayrılan vəsaiti azaltmaqla, Qarabağdakı "silahlı erməni birləşmələrinin" saxlanması üçün vəsaitin kəsilməsi deməkdir.

Əgər, Ermənistan ordusuna maliyyə azaldılırsa, yeni silahların alınması təxirə salınırsa, separatçı Vitali Balasanyanın qanunsuz silahlı erməni birləşmələrini necə gücləndirə biləcək?".

Atılan addım hansı ''məntiqə'' hesablanaraq atılıb?

"Bundan sonra, Ermənistana güclü ordu lazım olmayacaq. Ona görə də Paşinyan orduya vəsaiti azaltmaqla, Ermənistanı yeni bir mərhələyə aparamaq istəyir. Qarabağdakı silahlı erməni birləşmələrinin varlığına gəldikdə isə, bu istiqamətdə Azərbaycan hərəkətə keçməlidir''.



Politoloq deyir ki, görünür V.Balasanyan arxayındır ki, Rusiya ona kömək edə bilər. Amma o unudur ki, Türkiyə və Azərbaycan Rusiyanın bu addımlarını qətiyyətlə qarşısını almaq gücündədir.

''Əgər bu kimi hallar müşahidə olunarsa, bu Rusiya üçün baş ağırısı ola bilər. Ona görə də Kreml buna gedə bilməyəcək.

Ermənistanda ordunun təminatı və bundan sonra yeni müasir silahların alınması yüksək səviyyədə olmayacaq. Ermənistan Baş naziri Nikol Paşinyan, Azərbaycan və Türkiyə ilə sülh müqaviləsi bağlamaq istəyirsə, ilk növbədə iki ölkənin ərazi bütövlüyünü tanımalıdır".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

