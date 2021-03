Səudiyyə Ərəbistanına məxsus 6 ədəd F-15 döyüş təyyarəsi Yunanıstanın Krit adasına eniş edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarələr Aralıq dənizinin şərqində keçiriləcək birgə hərbi təlimlərdə iştirak edəcək. Fransa, Yunanıstan və digər ölkələrin iştirak edəcəyi təlimlər iki həftə davam edəcək.

Qeyd edək ki, Türkiyə hərbi qüvvələrinin də bölgədə təlimlər keçməsi gərginliyi artırıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

