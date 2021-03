İstanbulda xanımın kişiyə təcavüz etdiyi görüntülər böyük müzakirələrə yol açıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xanım hamının qarşısında rəqs edərək kişiyə yaxınlaşıb. Lakin bu vəziyyətdən narahat olan türkiyəli, xanımdan uzaqlaşıb. Sosial media istifadəçiləri qadının əməlinə görə cəza almamasına narazılıq edib.

Onlar bildiriblər ki, oxşar vəziyyətlərə görə kişilər həbs olunur. Lakin xanımlar barəsində tədbir görülmür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.