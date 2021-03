Ceyhun Bayramov: “Azərbaycan və İsveç arasında münasibətlər inkişaf etməkdədir”

Azərbaycan və İsveç arasında münasibətlər inkişaf etməkdədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde ilə görüşdən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib.



O bildirib ki, siyasi dialoqun davam etdirilməsi, birgə maraq kəsb edən layihələrin müzakirəsi, o cümlədən yüksək səviyyəli səfərlər olduqca vacibdir.



“Bu baxımdan bu səfəri yüksək dəyərləndiririk. Ötən il ilk dəfə İsveçin Azərbaycanda rezident səfiri təyin olunub. Bu yaxınlarda Azərbaycanın İsveçdə səfirinin təyinatı nəzərdə tutulur”.

