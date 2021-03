Sumqayıtda 3 ay əvvəl itkin düşən şəxsin meyidi tapılıb

Sumqayıtda 3 ay əvvəl itkin düşən şəxsin meyiti tapılıb.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində baş verib.

Belə ki, qəsəbə ərazisində olan yeraltı sığınacaqlardan birinə baxış zamanı orada kişi meyiti aşkar edilib.

Aparılan araşdırma zamanı meyiti tapılan şəxsin, 1979-cu il təvəllüdlü Əmirov Xanəli Əlişan oğlu olması müəyyən olunub. Meyitin yanmış vəziyyətdə olduğu bildirilir. Mərhumun meyiti müayinə edilmək üçün aidiyyəti üzrə təhvil verilib.

Faktla bağlı hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır.

Qeyd edək ki, X. Əmirov ötən ilin dekabrın 18-dən itkin düşüb.

