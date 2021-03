“Neftçi” ilə yollarını ayıran futbolçu Saman Nərimancahanın yeni komandası bəlli olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 yaşlı iranlı yarımmüdafiəçi ölkəsində çıxış edəcək.

Saman Nərimancahan "Traktor" klubu ilə anlaşıb. Təbriz təmsilçisi onunla imzalanacaq müqavilənin detallarını açıqlamayıb.

Qeyd edək ki, Saman Nərimancahan 2020-ci ilin yanvarında "Neftçi"yə keçmişdi. O, 2014 - 2016-cı illərdə də "Traktor"un formasını geyinib.(Report)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.