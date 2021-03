“Yeni "raket şəhəri” inşa etdik”.

Metbuat.az xəbər verir ki, İranın İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusu belə diqqətçəkən açıqlama yayıb. Məlumata görə, yeni şəhərə çox sayda idarəolunan və ballistik raketlər yerləşdirilib. İran dövlət televiziyası “raket şəhər”dən görüntülər yayımlayıb.

Lakin yeni şəhərin yerləşdiyi ərazi ilə bağlı məlumat verilməyib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

