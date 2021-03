İşğaldan azad edilmiş 9 rayon üzrə 124 yaşayış məntəqəsində daşınmaz əmlakın ilkin inventarlaşdırma işləri yekunlaşıb.

Metbuat.az-ın mumatına görə, bu barədə İqtisadiyyat naziri Mikayıl Cabbarov bildirib.

O qeyd edib ki, 11 yaşayış məntəqəsi üzrə işlər davam etdirilir: "Digər yaşayış məntəqələrinə təhlükəsiz giriş imkanları yarandıqca, inventarlaşdırma aparılacaq".

