Monqolustanda son illərin ən güclü qum fırtınası baş verir.

Metbuat.az xəbər verir ki, fırtına nəticəsində 400-ə qədər insan itkin düşüb. Təbiət hadisəsi nəticəsində nəqliyyatın hərəkəti tamamilə dayanıb. Yerli dairələr insanlara evlərini tərk etməmək barədə xəbərdarlıq edib. Yerli mediada təbiət hadisəsi "kiçik qiyamət" başlığı ilə dərc edilib.

Çinin paytaxtı Pekində də oxşar hal hökm sürür. Minlərlə xilasedici bölgəyə cəlb edilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

