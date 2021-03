Bloomberg Milyarderlər İndeksinə görə SpaceX və Tesla CEO-su Elon Mask, Mart ayının ilk həftəsində 27 milyard dollar itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, buna səbəb Tesla səhmlərinin 16 faizdən çox dəyər itirməsi olub.

Bununlada E.Mask dünyanın ən zəngin insanları siyahısında birinciliyi Amazon qurucusu Ceff Bezosa verdi.

Ceff Bezos 193 milyard dollarlıq varidata sahibdir. Mask isə 156.9 milyard dollarlıq sərvət ilə ikinci yerdədir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.