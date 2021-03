Xiaomi bu modelini Türkiyədə istehsal edəcək - VİDEO

''Oppo'' və "Samsungdan'' sonra ''Xiaomi'' də Türkiyədə istehsala başlayacaq.

Metbuat.az Türkiyə KİV-nə istinadən xəbər verir ki, artıq Xiaomi-nin hansı modelinin Türkiyədə istehsal ediləcəyi də bəllidir.

Xiaomi ilk növbədə Türkiyədə Redmi 9C modelini istehsal edəcək. Hazırda bu model 1700 TL (381 manat) civarında satılır. Əgər Türkiyədə istehsal prosesi baş tutarsa bu modelin bazarda qiyməti 30 faiz endirim ilə satışa çıxarılacaqdır. Bu da təqribən 1300 lirəyə (291manat) edəcəkdir.

Yeri gəlmişkən, aşağıda Redmi 9C xüsusiyyətlərinə nəzər yetirə bilərsiniz.

6.53 düym 1600 x 720 çözünürlüklü LCD ekran

2.3GHz-də işləyən səkkiz nüvəli MediaTek Helio G35 çipseti

IMG PowerVR GE8320 GPU

2 GB LPDDR4x RAM

512 GB-a qədər 32 GB (eMMC 5.1) daxili yaddaş / microSD kart dəstəyi

13 Megapiksel əsas + 5 Megapiksel ultra geniş açılı lens + 2 Meqapiksel dərinlik sensörü

5 meqapiksellik ön kamera

5.000 mAh tutumlu akkumulyator

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

