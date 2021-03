​İsrail İordaniya ilə bütün hava əlaqələrini dayandırdı

İsrail İordaniya ilə bütün hava əlaqələrini dayandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Təl-Əviv Baş nazir Binyamin Netanyahunun təlimatı ilə belə addım atıb. Məlumata görə, ötən həftə Netanyahu Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər etmək üçün İordaniyanın hava məkanından uçmağa üstünlük verib. Lakin İordaniya Netanyahunun təyyarəsinə icazə verməyib. Nəticədə səfər təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, İordaniya kral Hüseyn Bin Abdullahın Əl-Əqsa məscidinə buraxılmamasına cavab olaraq belə addım atmışdı.

Anar Türkeş / Metbuat.az

