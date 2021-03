Türkiyənin Müdafiə naziri Hulusi Akar təlimlərlə bağlı Yunanıstana xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az-ın xəbərinə görə, o bildirib ki, təlimlərin Türkiyə ordusu üçün heç bir əhəmiyyəti yoxdur:

“Yunan qonşularımızın təxribatçı davranışları dayandırması həm bölgə həm də onların özləri üçün önəmlidir”.

Qeyd edək ki, Yunanıstan və müttəfiqləri Aralıq dənizinin şərqində hərbi təlimlərə başlayıb.

Anar Türkeş / Metbuat.az

