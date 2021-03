Bloqer Ata Abdullayevin intihar etməsi ilə bağlı xəbərlər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan şayiələrə aydınlıq gətirmək üçün Musavat.com Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinə sorğu göndərib.

DTX-dan bildirilib ki, yayılan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir.

Xatırladaq ki, A.Abdullayev barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib.

Ata Abdullayev Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.

Onun hədə-qorxu ilə pul tələb etməkdə təqsirləndirildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.