Martın 15-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, birinci xanım Mehriban Əliyeva və qızları Leyla Əliyeva Füzuli və Xocavənd rayonlarında olublar.

Metbuat.az xəbər verir ki, səfərdən geniş reportaj martın 16-da təqdim ediləcək.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.