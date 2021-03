Aparıcı Lalə Azərtaş sosial media hesabındakı paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı bu paylaşımında imicini dəyişdiyini izləyicilərinə bildirib.

Fotosuna "Tünd saçlar geri döndü" qeydini edən Lalənin yeni imici izləyicilər tərəfindən bəyənilib. (big.az)

