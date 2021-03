Həbs edilən Azərbaycanlı generalın qardaşı GÖRÜN KİM İMİŞ

Xəbər verdiyimiz kimi, Azərbaycan Ordusunun sabiq birlik komandiri, Milli Qəhrəman Rövşən Əkbərov barəsində 4 aylıq həbs qətimkan tədbiri seçilib. Silahlı Qüvvələrdə general-leytenant ali hərbi rütbəsinə kimi yüksəlmiş R.Əkbərov Azərbaycanın ən tanınmış hərbçilərindən sayılır.

Metbuat.az demokrat.az-a istinadən bildirir ki, generalın ailə üzvləri də müxtəlif vəzifələrdə təmsil olunurlar. Belə ki, Rövşən Əkbərovun kiçik qardaşı Qulam Əkbərov Azərbaycanın Avstriyadaki səfirliyində hərbi attaşenin müavini vəzifəsini daşıyır. Onun rütbəsi polkovnik-leytenantdır.

Bu cür şəxslər ATƏT yanında da səfirliyin əməkdaşı kimi akkreditədən keçir və bütün məlumatlara çıxışı olur. Adətən beynəlxalq təşkilatın bütün iclaslarının iştirakçısı kimi taleyüklü məlumatlara sahibdirlər. Həmçinin, bu təşkilatlarda təhlükəsizlik məsələləri üzrə vacib seqmentlərlə yaxından tanışlıq edirlər.

